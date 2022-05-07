"Пожертвовала существенную сумму": известная украинская теннисистка присоединилась к решению гуманитарного кризиса в Николаеве

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко помогла с закупкой питьевой воды жителям Николаева.
Из-за обстрелов российских оккупантов в городе поврежден водопровод, что повлекло за собой ощутимый дефицит питьевой воды.
Волонтеры поблагодарили украинскую теннисистку за помощь.
"20 тонн питьевой воды для жителей Николаева от звездных землячек. Вопрос воды в нашем городе-герое стоит довольно остро более трех недель. Существенную сумму на покрытие потребности пожертвовала украинская титулованная спортсменка, воспитанница местной теннисной школы, Леся Цуренко" — сообщили в фонде "Светлые" дела".
Отмечается, что остальные необходимые средства собрали всего за три дня.
Напомним, что Цуренко отреагировала на заявление российского теннисиста Андрея Рублева о бессодержательности отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии.
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