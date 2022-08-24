Позиция "Динамо" по трансляциям УПЛ: "Не надо "ломать нас через колено"

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник в комментарии для FootballHub рассказал о позиции киевского клуба в истории со "созданным единственным пулом":

"Позиция "Динамо" – показывать матчи бесплатно. Мы это хотим делать для болельщиков, для наших зрителей. Сейчас в стране сложная экономическая ситуация и не все могут позволить себе подписку (по финансовым или техническим причинам). Поэтому мы даем возможность свободного дуступа к нашим матчам для тех, кто на передовой, для тех, кто за границей.

Сетанта сколько подписчиков? – 85 тысяч сегодня в Украине. Армия болельщиков "Динамо" – 5-7 миллионов. Поэтому мы хотели, чтобы нам дали возможность наши матчи показывать (даже с опозданием) на общегосударственных каналах. С Сетантой договориться не вышло.

Что касается того, что УПЛ апеллирует к голосованию большинства? Здесь "через колено" не получится. Клуб готовит стадион, готовит футболистов, а тут просто "через колено", потому что кому-то виноваты? Надо договариваться! Я не раз ранее говорил, что нужно идти на уступки, но нам Сетанта не захотела идти на уступки. Мы за пул, но в условиях, которые есть в Украине, мы предложили Сетанти показывать матч на общегосударственных каналах с задержкой 15-20 минут, как мы это уже с ними делали на матчах с "Фенербахче" и "Штурмом". Мы предложили поступить так и в чемпионате Украины, но они нас не услышали, не захотели так делать, сказав свое категорическое "Нет".

Что касается санкций – я не могу прогнозировать, какой будет реакция соответствующих организаций. Многие годы было так, что одну часть матчей транслировала группа каналов "Футбол", а другую – группа каналов 1+1 media.

Я раньше говорил, что ту сумму, которую Сетанта хочет заплатить нам за трансляции, мы можем одним платежом перечислить в ВСУ, но в этой ситуации нас волнуют наши болельщики. Потому мы все делали и будем делать для них".