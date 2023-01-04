Позировал для селфи у гроба с Пеле: президент ФИФА оказался в эпицентре скандала (фото)

Президент ФИФА Джанни Инфантино попал в скандал из-за селфи рядом с гробом легенды футбола Пеле, который умерк 29 декабря 2022 года после длительной борьбы с раком.

В понедельник, 2 января, на стадионе "Вила Белмиро", на домашней арене бразильского "Сантоса", состоялась церемония прощания с "королем футбола". Инфантино также присутствовал на ней.

В какой-то момент камеры зафиксировали, как руководитель ФИФА улыбается и делает селфи неподалеку от открытого гроба, в котором лежит Пеле. Такое странное поведение Инфантино вызвало шквал возмущения со стороны фанатов в соцсетях.

Фото: Associated Press

Сам "герой" инцидента попытался оправдаться за свой поступок, ответив на критику болельщиков в своем Instagram.

"Я обеспокоен тем, что некоторые люди критикуют меня за то, что я сделал фотографии и селфи на церемонии. Хотел бы объяснить: для меня было большой честью, что некоторые одноклубники и родственники великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фото. Конечно, я сразу согласился. В ситуации с селфи партнеры Пеле попросили сделать общее фото, где бы мы были все вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому, чтобы пригодиться, я взял телефон одного из них и сделал фотографию всех нас. Если помощь Пеле вызывает критику, то я с радостью принимаю ее и буду продолжать помогать чем смогу тем, кто сделал вклад в создание легендарных страниц футбола.

Надеюсь, что у тех, кто опубликовал или сказал что-нибудь, не зная того, хватит порядочности и мужества признать свою ошибку и исправить свои слова. В любом случае, главное – это отдать честь королю Пеле. И хотя я скромно предложил, чтобы в 211 наших ассоциациях по меньшей мере один футбольный стадион или объект был назван в честь Пеле, мы покажем пример – дадим полю в штаб-квартире ФИФА название "Стадион имени Пеле – ФИФА Цюрих". Да здравствует Король!", – написал Инфантино.

Добавим, что президент ФИФА далеко не в первый раз отметился циничным поведением. Ранее он призвал прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022, в то же время побоявшись назвать Россию агрессором и осудить действия оккупантов.

Также ФИФА запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с призывом к миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Смерть Пеле: что известно

Пеле умер в больнице Сан-Паулу в возрасте 82 лет. В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось . В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала. Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, ранее врачи назвали точную причину смерти Пеле.

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