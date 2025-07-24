"Позор, что это до сих пор продолжается": бывший соперник Усика высказался о войне в Украине

Тони Белью / © Associated Press

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Экс-чемпион мира Тони Белью после победы Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа высказался о войне в Украине.

Британский боксер назвал позором то, что война в Украине до сих пор продолжается. Он заявил, что очень хочет, чтобы на родине Усика наступил мир.

"Это позор, что война до сих пор продолжается. Так что боя Усика в Украине в ближайшее время не произойдет. Я бы очень хотел увидеть мир в его стране – для него и для его семьи. Это было бы невероятное событие", – цитирует Белью Esports Insider.

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Также Белью сообщил, что общался с Усиком перед недавним реваншем Александра против Дюбуа и украинец отметил, что до завершения карьеры планирует провести еще два поединка.

"Я сидел с ним и разговаривал перед боем с Дюбуа, и он просто сказал: "У меня осталось два боя", – рассказал Белью.

Ранее Белью объяснил, почему Дюбуа проиграл украинцу в реванше.

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.