Позор на Australian Open: фанаты пришли на матч украинки с флагом РФ и лицом Путина на футболке

Возмутительным инцидентом ознаменовался матч первого круга Australian Open между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой.

Группа болельщиков на трибунах поддерживала теннисистку страны-агрессора с флагом РФ и изображением кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке.

Фото: Associated Press

Ранее организаторы первого турнира "Большого шлема" в сезоне-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко уже отреагировал на вопиющий случай в Twitter и потребовал объяснений от организаторов турнира.

"Я решительно осуждаю публичное демонстрирование российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага", – написал Мирошниченко.

И сильный конгресс общественной игрой российской flag во время игры украинский tenis игрок Kateryna Baindl в австралийской Open today. И звоните на Tennis Australia к определенному требованию его “неутральная flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Сам матч завершился победой украинки. Екатерина возобладала над россиянкой за три сета – 5:7, 7:6, 1:6.

Ранее, несмотря на запрет символики РФ и Беларуси на международных турнирах, отдельным болельщикам все равно удавалось приносить флаги стран-агрессоров на трибуны. В частности, подобное происходило на соревнованиях в Белграде.

Кроме того, в августе прошлого года скандал уже с украинским флагом произошел на турнире в американском Цинциннати. После жалобы российских теннисисток болельщицу с сине-желтым флагом заставляли покинуть трибуны.

Читайте также:

Победа над россиянкой и другие результаты: как выступили украинки в первом круге Australian Open-2023

"Не брала ракетку в руки семь месяцев": Свитолина сообщила, когда планирует вернуться на корт

В финале победила россиянку: украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Таиланде