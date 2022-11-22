Позор на чемпионате мира-2022: болельщикам покажут ледовое шоу жены Пескова

Организаторы Чемпионата мира по футболу 2022 приняли скандальное решение. В фан-зоне во время турнира выступят российские фигуристы.

Об этом пишет пропагандистский Р-Спорт.

Отмечается, что государственный балет на льду Санкт-Петербурга до начала декабря будет давать спектакль "Лебединое озеро" в ледовом театре на территории фан-зоны в городе Лусаили.

Помимо этого, с 1 по 10 декабря там состоятся показы мюзикла на льду жены Пескова Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а затем до середины декабря снова пойдет "Лебединое озеро".

Напомним, что на стартовавший несколько дней назад Мундиаль уже ознаменовался скандалом. Сборную Бельгии обязали сменить выездной комплект формы, в котором она собиралась выступать на ЧМ-2022.

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