Президент ФИФА Джанни Инфантино и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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На матче-открытии чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР был вывешен российский триколор.

Поединок проходил 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Перед началом игры болельщики увидели торжественную церемонию открытия Мундиаля.

Организаторы украсили арену флагами разных стран мира. Среди них журналисты и фанаты заметили и российский триколор.

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Отметим, что российская сборная не играет на ЧМ-2026. Команду страны-оккупанта не допустили к отбору из-за захватнической войны против Украины. В то же время, российская федерация до сих пор не исключена из ФИФА.

Российский флаг на стадионе "Ацтека" / x.com/Lugalzaggesi_7

Добавим, что среди флагов, которые висели на арене, был и флаг Украины.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда проиграла Швеции (1:3).

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. В этом поединке арбитр показал три красные карточки: две — южноафриканцам и одну — мексиканцам.

В другом матче стартового тура группы A сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии — 2:1.

Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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