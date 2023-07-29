"Позорит бокс": временный чемпион мира в супертяжелом весе разнес Фьюри за отказ от боя с Усиком

Серебряный призер Олимпиады-2008 и временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей жестко высказался в адрес обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Китайский супертяжеловес раскритиковал решение "Цыганского короля" провести выставочный бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

Чжилей отметил, что Фьюри избегает сильных оппонентов и таким образом позорит профессиональный бокс.

"Моя команда вела переговоры с командой Тайсона Фьюри, мы были очень близки к тому, чтобы провести этот бой до того, как была активирована опция о реванше с Джойсом. Я верю, что бой с Фьюри состоится, так или иначе.

Если посмотреть на Тайсона Фьюри, то он отказался от боя с Джошуа, отказался от боя с Усиком. Он выбрал бой с человеком, никогда ранее не выходившим на боксерский ринг. Нганну – новичок, он только начинает профессиональную карьеру. Да, он чемпион UFC, и я его уважаю, но когда дело доходит до ринга, это совсем другая история... Так что Тайсон Фьюри, на мой взгляд, позорит бокс. Позор ему", – сказал Чжилей в интервью Standard Sport.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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