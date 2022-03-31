Позорное решение: ФИФА лишила членства в организации три страны, но не Россию

Позорное решение: ФИФА лишила членства в организации три страны, но не Россию

Более того, организация признала русский язык одним из официальных.

Сегодня, 31 марта, Международная футбольная ассоциация (ФИФА) в Катаре провела заседание 72-го конгресса организации. Ожидалось, что на нем будет принято решение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС), однако этого не произошло.

Вопрос о том, чтобы приостановить членство России в ФИФА, или о полном ее исключении из организации не стали рассматривать во время сегодняшнего конгресса.

Большинство голосов приостановили членство в ФИФА федераций Пакистана, Зимбабве и Кении.

Также по результатам 72-го конгресса ФИФА было принято решение признать русский язык одним из официальных языков организации. Другие официальные языки ФИФА – английский, испанский, французский и немецкий.

Впоследствии президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему вопрос об исключении российского футбольного союза (РФС) из организации не был рассмотрен в ходе 72-го конгресса Международной федерации футбола.

"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

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