Позорное решение: ФИФА лишила членства в организации три страны, но не Россию

Более того, организация признала русский язык одним из официальных.
Сегодня, 31 марта, Международная футбольная ассоциация (ФИФА) в Катаре провела заседание 72-го конгресса организации. Ожидалось, что на нем будет принято решение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС), однако этого не произошло.
Вопрос о том, чтобы приостановить членство России в ФИФА, или о полном ее исключении из организации не стали рассматривать во время сегодняшнего конгресса.
Большинство голосов приостановили членство в ФИФА федераций Пакистана, Зимбабве и Кении.
Также по результатам 72-го конгресса ФИФА было принято решение признать русский язык одним из официальных языков организации. Другие официальные языки ФИФА – английский, испанский, французский и немецкий.
Впоследствии президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему вопрос об исключении российского футбольного союза (РФС) из организации не был рассмотрен в ходе 72-го конгресса Международной федерации футбола.
"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.
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