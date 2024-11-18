Позорное решение: футболист-предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая вычеркнула его из истории украинского футбола.

Об этом сообщает Tribuna.com.

11 марта 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение наказать Тимощука, который после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил работать в тренерском штабе питерского "Зенита" и никак не осудил действия государства-террориста.

Анатолия лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук пытался обжаловать лишение его футбольных регалий в Апелляционном комитете УАФ, но потерпел неудачу. После этого он обратился в CAS, который теперь отменил решение украинских футбольных инстанций.

Свое решение CAS аргументировал тем, что, по его мнению, в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Анатолий не предпринял никаких действий, которые могли бы являться основанием для применения к нему санкций.

В Украинской ассоциации футбола для Tribuna.com уже прокомментировали позорное решение CAS в отношении Тимощука.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", – заявили в УАФ.

Напомним, Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины – 144 поединка в сине-желтой футболке.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Ему запретили въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

В сентябре 2024 года Тимощук передал футболку "Зенита" со своим автографом на аукцион для помощи Курской области, где сейчас идет операция ВСУ.

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