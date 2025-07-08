Позорное решение: майора армии РФ допустили на чемпионат мира-2025 по фехтованию

Софья Великая / © Associated Press

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Международная федерация фехтования (FIE) опубликовала список "нейтральных" атлетов, которых допустила к участию на чемпионате мира-2025 в грузинском Тбилиси.

Разрешение выступить на мировом первенстве получили 40 "нейтральных" фехтовальщиков с российским и белорусским паспортами, сообщается на официальном сайте FIE.

Среди них – майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.

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Отметим, что в 2024 году Великая была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России. В апреле 2025-го Украина внесла спортсменку в санкционный список сроком на 10 лет.

Также FIE пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.

ЧМ-2025 по фехтованию состоится с 22 по 26 июля в Грузии.

Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.

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Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом РФ Владимиром Путиным.