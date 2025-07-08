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Позорное решение: майора армии РФ допустили на чемпионат мира-2025 по фехтованию
Разрешение принять участие в мировом первенстве получили 40 "нейтральных" фехтовальщиков с российским и белорусским паспортами.
Международная федерация фехтования (FIE) опубликовала список "нейтральных" атлетов, которых допустила к участию на чемпионате мира-2025 в грузинском Тбилиси.
Разрешение выступить на мировом первенстве получили 40 "нейтральных" фехтовальщиков с российским и белорусским паспортами, сообщается на официальном сайте FIE.
Среди них – майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.
Отметим, что в 2024 году Великая была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России. В апреле 2025-го Украина внесла спортсменку в санкционный список сроком на 10 лет.
Также FIE пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.
ЧМ-2025 по фехтованию состоится с 22 по 26 июля в Грузии.
Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.
Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.
Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом РФ Владимиром Путиным.