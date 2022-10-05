Позорное решение: Международная федерация бокса вернула к соревнованиям Россию и Беларусь

Международная федерация бокса (IBA) отменила санкции против спортсменов стран-агрессоров, внедренные в ответ на полномасштабную войну, которую РФ при содействии Беларуси развязала против Украины.

Международная федерация бокса (IBA) допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным турнирам, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

После начала полномасштабной войны, которую Россия 24 февраля 2022 года при поддержке Беларуси развязала против Украины, спортсменов стран-агрессоров отстранили от участия в соревнованиях под эгидой IBA. Однако в конце сентября российский руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев призвал вернуть к соревнованиям россиян и белорусов.

Теперь же Совет директоров IBA принял решение отменить санкции против РФ и Беларуси. Более того, представители стран-агрессоров смогут выступать под флагами своих стран, а в случае их побед будут звучать государственные гимны.

Кроме спортсменов, к соревнованиям также будут допускаться и российские и белорусские официальные лица, в том числе судьи.

Напомним, что недавно IBA запретила украинской сборной выступать на юношеском чемпионате Европы под флагом Украины, заставив их выходить в ринг исключительно под флагом IBA. Поэтому наши боксеры устроили протест и вообще отказались выходить в ринг. После громкого скандала юниорская сборная Украины по боксу приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство, которое проходит в итальянском Монтезильвано.

Позже IBA заявила, что, несмотря на отстранение Федерации бокса Украины, спортсмены национальной команды смогут выступать под сине-желтым флагом и использовать государственную символику. В то же время они не смогут соревноваться под названием "Украина": официально они будут представлять "Украинскую сборную IBA" (IBA Ukrainian Team).

Читайте также:

Усик поддержал юношескую сборную по боксу, которой запретили выступать под флагом Украины на ЧЕ (видео)

"Правильно вас там бомбят": россияне спровоцировали драку с украинцами во время хоккейного матча

Поддержали титулованную чемпионку: сборная Украины пропустит ЧМ-2022 по джиу-джитсу из-за допуска россиян