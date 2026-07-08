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Позорное решение: Международная федерация волейбола вернула россиян к соревнованиям
Сборные страны-террориста смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о возвращении россиян к соревнованиям после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с государства-агрессора.
Об этом сообщается на официальном сайте FIVB.
Это решение предполагает, что российские волейбольные сборные восстановят в мировом рейтинге.
Таким образом, мужские и женские сборные страны-террориста смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.
Накануне МОК временно приостановил дисквалификацию Олимпийского комитета РФ (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
Теперь каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян самостоятельно на любых условиях. Никаких рекомендаций от МОК, действовавших с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, больше нет.
Соответственно, российские атлеты смогут вернуться к выступлениям под национальной символикой. Более того, страна-агрессор даже может принимать у себя международные соревнования.
Ранее сообщалось, что МОК порекомендовал снять с Беларуси все санкции в спорте.