Российский волейболист / © Associated Press

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Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о возвращении россиян к соревнованиям после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с государства-агрессора.

Об этом сообщается на официальном сайте FIVB.

Это решение предполагает, что российские волейбольные сборные восстановят в мировом рейтинге.

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Таким образом, мужские и женские сборные страны-террориста смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.

Накануне МОК временно приостановил дисквалификацию Олимпийского комитета РФ (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Теперь каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян самостоятельно на любых условиях. Никаких рекомендаций от МОК, действовавших с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, больше нет.

Соответственно, российские атлеты смогут вернуться к выступлениям под национальной символикой. Более того, страна-агрессор даже может принимать у себя международные соревнования.

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Ранее сообщалось, что МОК порекомендовал снять с Беларуси все санкции в спорте.

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