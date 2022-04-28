Позорное решение: российским и белорусским теннисистам разрешат выступить на Roland Garros

Позорное решение: российским и белорусским теннисистам разрешат выступить на Roland Garros

Организаторы Roland Garros не планируют отстранять от участия в турнире представителей россии и белорусии.

На Открытом чемпионате Франции будут придерживаться принципа "строгого нейтралитета" и не последуют примеру Wimbledon, где решили не допустить к соревнованию россиян и белорусов.

Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что во Франции российские и белорусские теннисисты выступят под нейтральным флагом.

Также гимн России и Беларуси нельзя будет включать, если любой из теннисистов из этих стран выигрывает мужскую или женскую сетку турнира.

Roland Garros в 2022 году состоится с 22 мая по 6 июня.

Напомним, что Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали решение организаторов Wimbledon-2022 об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Сергей Стаховский об отстранении России и Белоруссии от участия в "Уимблдоне"

Читайте также:

Могли использовать для пропаганды: организаторы Wimbledon объяснили, почему устранили россиян и белорусов

"Правильное решение": Долгополов – об отстранении российских теннисистов от Wimbledon и своей помощи ВСУ

"Между нашими народами бездна": Цуренко ответила российскому теннисисту, который назвал отстранение от Wimbledon бессмысленным