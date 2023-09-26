Позорное решение: УЕФА официально вернул юношеские российские команды к международным соревнованиям

Всем командам государства-террориста в возрастной категории U-17 разрешили выступать в нейтральном статусе.

Европейский футбольный союз (УЕФА) вернул российские команды в возрастной категории U-17 на международную арену.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков (как юношей, так и девушек) будут допущены к соревнованиям в этом сезоне, даже если раньше состоялась жеребьевка.

Все матчи команд РФ будут проводиться за границей. Они будут участвовать в нейтральном статусе, без флага страны, гимна и национальной игровой формы.

Также Исполнительный комитет УЕФА вновь осудил вторжение российских войск в Украину и подтвердил, что другие клубы и сборные РФ будут отстранены до завершения войны в Украине.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

Кроме того, официальные лица из страны-агрессора не допускали работать на международных матчах. Однако в сентябре 2023 года УЕФА назначил российскую бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной на поединок женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест УЕФА и призвала не допускать представителей государства-террориста на международную арену.

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