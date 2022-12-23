Позорное решение: в России впервые с 24 февраля состоится футбольный турнир под эгидой УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) собирается провести в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных.

Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

"В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад", — говорится в заявлении россиян.

Отметим, что этот турнир станет первым в стране-агрессоре с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Футбольные соревнования, которые должны быть проведены в России, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плейофа отбора на Чемпионат мира-2022.

Впоследствии УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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