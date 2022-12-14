Позорное решение: WBA возобновила в рейтингах российских и белорусских боксеров

Всемирная боксерская ассоциация ( WBA ) решила обновить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Решение о возобновлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря в Орландо.

"Спортсмены из этой страны не являются военными или членами правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины или какого-либо текущего конфликта", – говорится в сообщении.

Однако, в релизе WBA также сказано, что любой боец, который выразит поддержку войне РФ против Украины или примет в ней участие, "будет немедленно устранен".

WBA исключила боксеров из России и Беларуси из своих рейтингов в марте этого года.

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