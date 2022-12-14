Позорное решение: WBA возобновила в рейтингах российских и белорусских боксеров

Ассоциация пошла на уступки представителям страны-агрессора.
Всемирная боксерская ассоциация ( WBA ) решила обновить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Решение о возобновлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря в Орландо.
"Спортсмены из этой страны не являются военными или членами правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины или какого-либо текущего конфликта", – говорится в сообщении.
Однако, в релизе WBA также сказано, что любой боец, который выразит поддержку войне РФ против Украины или примет в ней участие, "будет немедленно устранен".
WBA исключила боксеров из России и Беларуси из своих рейтингов в марте этого года.
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