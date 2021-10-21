Позорный антирекорд: "Динамо" и "Шахтер" не забили ни одного гола за половину группового этапа в Лиге чемпионов

Позорный антирекорд: "Динамо" и "Шахтер" не забили ни одного гола за половину группового этапа в Лиге чемпионов

И это вместе с этим, что они пропустили 13 мячей.

Бешеным провалом на данный момент складывается кампания Лиги чемпионов-2021/22 для киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Так, украинские гранды в рамках самого престижного клубного турнира Европы не смогли забить хотя бы на один забитый мяч на двоих в первых трех турах групповой стадии. Подобный показатель стал антирекордом для команд в этих соревнованиях.

Отметим, что после прохождения экватора группы "бело-синие" и "горняки" набрали лишь по одному зачетном очку. Киевляне дома свели вничью матч против португальской "Бенфики" (0:0), а "Шахтер" расписал мировую с миланским "Интером" (0:0). Это также произошло в рамках домашней игры.

Что касается других результатов, то в других двух играх "Динамо" крупно проиграло мюнхенской "Баварии" (0:5) и минимально уступило испанской "Барселоне" (0:1). "Горняки", в свою очередь, сенсационно проиграли молдавскому "Шерифу" (0:2) и были биты мадридским "Реалом" (0:5). Таким образом, "Динамо" и "Шахтер" на двух пропустили 13 голов за шесть игр в группе Лиги чемпионов.

Еще одной командой, которая не забивала в нынешней кампании турнира, является шведский "Мальме";

После трех туров украинские клубы замыкают свои квартеты;

В 4-м туре Лиги чемпионов "Динамо" примет "Барселону" (2 ноября), а "Шахтер" отправится в гости к "Реалу" (3 ноября).

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