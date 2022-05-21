"Позорный день для тенниса": Стаховский возмутился решением лишить Wimbledon рейтинговых очков

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на лишение Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.

Сергей Стаховский осудил скандальное решение ATP, WTA и ITF. По его словам, своей позицией теннисные организации фактически "встали на сторону захватчиков и убийц".

"Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением. Никогда бы не подумал, что кто-то может стать на сторону захватчиков и убийц. Но мне кажется, что даже моим товарищам по игре жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси.

Их игроки за 85 дней так и не смогли выступить с четким месседжем об осуждении вторжения в Украину. Это позорный день для тенниса", - написал Стаховский на своей странице в Twitter.

Ранее решение о лишении Wimbledon рейтинговых очков осудил украинский теннисист Александр Долгополов. У себя в Twitter он написал, что теннисный мир больше обеспокоен санкциями против российских игроков, чем смертями и ужасами, которые переживает украинский народ из-за вторжения РФ.

В свою очередь, организаторы Wimbledon-2022 уже отреагировали на вопиющий вердикт ATP, WTA и ITF и заявили, что приняли "единственное правильное решение" в отношении российских и белорусских теннисистов.

Александр Довгополов о начале войны и отстранении россиян от турниров большого тенниса

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