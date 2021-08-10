Позорный поступок: французский марафонец оставил соперников без воды во время олимпийского забега

Позорный поступок: французский марафонец оставил соперников без воды во время олимпийского забега

Морхад Амдуни оскандалился своим поведением на Играх в Токио.

Марафонец из Франции Морхад Амдуни специально опрокинул предназначенные для его соперников бутылки с водой во время олимпийского забега в Токио.

В соревновании принимали участие 106 спортсменов, среди них трое украинский - Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник и Александр Ситковский. Тридцать бегунов, включая всех представителей Украины, не смогли добраться до финиша.

Одним из виновников этого стал именно Амдуни. Пробегая мимо пункта, где можно попить воды, француз взял для себя одну из бутылок, а все остальные опрокинул.

French runner Morhad Amdouni was the subject of fierce debate on social media after he appeared to deliberately knock over an entire row of water bottles during the men's Olympic marathon.



Biggest d * ckhead of the Olympics ": Piers Morgan blasts French marathon runner pic.twitter.com/fN0Kyudwzf — Lilian Chan (@bestgug) August 8, 2021

После завершения марафона Амдуни обвинили в нечестной игре, однако он открестился от преднамеренности своего поступка.

"Для того, чтобы гарантировать свежесть воды в бутылках, их держат в воде, поэтому они становятся скользкими. Для меня очевидно, что я пытался взять бутылку, которая стояла в начале ряда, но они ускользают, как только мы к ним касаемся", - отметил французский марафонец.

Отметим, что коварство Амдуни не помогло ему побороться за медали или попадание в топ-10. Француз занял 17-е место, отстав олимпийского чемпиона Элюда Кипчоге на 5:55 минуты.

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