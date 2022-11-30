Позорный поступок: на юниорском турнире в академии Надаля раздался гимн страны-агрессора (видео)

Организаторы турнира решили побрататься с россиянами.
На юниорском теннисном турнире Ten Pro в академии звездного испанского теннисистка Рафаэля Надаля произошел скандал. Во время церемонии открытия организаторы включили русский гимн.
На видео, опубликованном Telegram-каналом портала "Великий теннис Украины", слышно, как находившиеся на трибунах россияне были этим приятно удивлены.
Отметим, что тур Ten Pro не находится под эгидой международных теннисных ассоциаций, применивших санкции к россиянам посредством запрета использовать гимн и флаг.
Основателем тура Ten Pro является серб Горан Новакович, соревнования среди юниоров в течение года проходят в разных известных академиях: академиях Надаля, Муратоглу, Клейстерс, IMG и других. Сообщается, что участники тура могут заработать очки в рейтинге UTR.
Напомним, что российская теннисистка, публично поддержавшая войну, снялась с матча против украинок после скандала.
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