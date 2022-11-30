Позорный поступок: на юниорском турнире в академии Надаля раздался гимн страны-агрессора (видео)

На юниорском теннисном турнире Ten Pro в академии звездного испанского теннисистка Рафаэля Надаля произошел скандал. Во время церемонии открытия организаторы включили русский гимн.

На видео, опубликованном Telegram-каналом портала "Великий теннис Украины", слышно, как находившиеся на трибунах россияне были этим приятно удивлены.

Отметим, что тур Ten Pro не находится под эгидой международных теннисных ассоциаций, применивших санкции к россиянам посредством запрета использовать гимн и флаг.

Основателем тура Ten Pro является серб Горан Новакович, соревнования среди юниоров в течение года проходят в разных известных академиях: академиях Надаля, Муратоглу, Клейстерс, IMG и других. Сообщается, что участники тура могут заработать очки в рейтинге UTR.

Напомним, что российская теннисистка, публично поддержавшая войну, снялась с матча против украинок после скандала.

Читайте также:

Громкая сенсация: украинский теннисист стал победителем престижного турнира в Испании

Одержала волевую победу: украинка будет бороться за выход в финал на турнире в Уругвае

Джокович шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера