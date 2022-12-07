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"Практически не могу согнуть ногу": лидер сборной Украины по биатлону прокомментировал свою травму

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
2 мин
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"Практически не могу согнуть ногу": лидер сборной Украины по биатлону прокомментировал свою травму

Фото: biathlon.com.ua

Состояние биатлониста ухудшилось после эстафеты на этапе Кубка мира в Контиологте.

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свою травму колена. Резкую боль он почувствовал на втором круге мужской эстафеты в Контиологте.

Об этом он сказал в комментарии Общественное Спорт.

“В общем, чувствую себя нормально, если не учитывать колени. Оно болит очень сильно, практически не могу согнуть ногу. Состояние ухудшилось после эстафеты. За пять дней до выступления в ней я уже не ощущал никакой боли в колене. Предыдущие обследования, которые мы делали дома, и симптомы и признаки предыдущие не указывали никоим образом на то, что есть проблема с мениском. Было видно, что есть проблема со связкой, ее лечили. Уже за пять дней до эстафеты колено не беспокоило, потому Юрай Санитра решил поставить меня на гонку. Первый круг я прошел без проблем, а в конце второго я начал чувствовать боль в колене. Уже на третьем держался "на зубах". Трудно шел на заключительном круге, потому что боль была очень сильной», – рассказал биатлонист.

Напомним, что Пидручного обследовали в одной из ведущих клиник Германии. Исследование показало, что у него разорван мениск. Хирургическое вмешательство намечено на завтра, 8 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
168
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