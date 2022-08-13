"Практически одна нация и менталитет": экс-футболист сборной РФ решил "побрататься" с бразильскими легионерами

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Константин Зырянов заявил о сходстве россиян с бразильцами.

Экс-футболист "Зенита" Константин Зырянов положительно оценил выступления бразильских легионеров в петербургском клубе. Он считает, что у россиян и бразильцев практически один менталитет.

Об этом Зырянов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

"Если бы в "Зените" аргентинцы остались, может, там и были бы споры на почве принципиального соперничества. А нам, россиянам, что с бразильцами делить? Практически одна нация и менталитет. Только они на Копакабане в футбол играют, а мы в Сибири на снегу. А если серьезно, сейчас уже выросло другое поколение бразильцев. Они более профессионально относятся к выполнению своих обязанностей", – сказал Зырянов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранцам покинуть российские клубы в одностороннем порядке.

Сейчас в "Зените" играют семь бразильцев: голкипер Иван, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо и Вендел, форварды Мантуан и Малком.

Напомним, что в аннексированном Крыму снова подняли вопросы интеграции крымских команд в чемпионат России. Так называемая сенаторша от Крыма призвала Российский футбольный союз (РФС) принять клубы с аннексированного полуострова в свой состав.

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