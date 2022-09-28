"Правильно вас там бомбят": россияне спровоцировали драку с украинцами во время хоккейного матча

В Стамбуле состоялся матч хоккейного Континентального кубка между турецким "Буз Адам" и испанской "Барселоной" (9:4). Однако запомнился он не количеством забитых шайб, а скандальной дракой 12 российских хоккеистов стамбульской команды с украинскими игроками каталонского клуба.

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Отмечается, что сначала российские легионеры нагнетали атмосферу в начале третьего периода, спровоцировав первую потасовку. Позже они снова начали грубить, угрожать семьям игроков и не фильтровать вульгарных слов в адрес украинцев Артема Пономаренко, Станислава Дидковского и его отца-тренера Даниила Дидковского.

"Первая серьезная схватка произошла у борта в начале третьего периода, когда российский хоккеист Алексей Кайгородов сзади в спину грубо атаковал игрока "Барсы" и получил удаление до конца матча. Я выпрыгнул на лед к пострадавшему и при случае выразил свое возмущение обидчику, мол, мол, делаешь?!, а в ответ услышал поток ненормативной лексики и угрозы жизни моей семьи. "КХЛ. Жаль, нашу брань и конфликт судья и супервайзер встречи не зафиксировал, хотя не мешало бы. Что тут добавить: у них не один Путин "отбит" — весь такой народ", — рассказал Дидковский-старший.

Пономаренко также рассказал, что в составе Буз Адама выступает 18-летний украинский голкипер из Днепра Станислав Теплицкий, и там он терпит издевательства российских одноклубников.

"Я разговаривал с украинским легионером стамбульцев (Станислав Теплицкий — ред.) и ему там несладко: россияне затыкают рот, мол, молчи, молодой. Ну а сейчас в Еврокубке собственными ушами услышал прямой текст матов и угроз от российского хоккеиста — адрес Дед старшего в стиле: "Я тебя и твою семью убью". А когда один из россиян забил гол в наши ворота, то подъехал к скамье запасных "Барсы" и попытался унизить: "Эй, сосунки из Украины, вам так и нужно. Правильно вас там бомбят", — рассказал украинский хоккеист "Барселоны" Артем Пономаренко.

На последней минуте поединка произошла еще одна стычка. Главный судья Филипп Метзингер был вынужден выписать суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых получили хоккеисты Буз Адама.

"Русская агрессия против украинцев не ограничивается лишь военной схваткой на поле боя в Донецкой, Луганской, Харьковской или Херсонской областях. Пылко и противно везде, где дышит враг, который провоцирует и устраивает локальные вспышки агрессии даже там, где этого никто не ожидает — спортивных площадках в международных матчах", — прокомментировали потасовку в ФХУ.

Напомним, Федерация гимнастики Украины отказалась от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с присутствием на нем делегатов из России и Беларуси.

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