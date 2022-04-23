"Правильное решение": Долгополов - об отстранении российских теннисистов от Wimbledon и своей помощи ВСУ

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов высказался об отстранении теннисистов из РФ и Беларуси от Wimbledon-2022.

Украинский теннисист убежден, что решение организаторов турнира Большого шлема о недопуске россиян и белорусов является абсолютно правильным.

Об этом он рассказал в эфире ТСН. Также Долгополов объяснил, почему бурно отреагировал на заявление российского теннисиста Андрея Рублева, который назвал запрет теннисистам из РФ и Беларуси выступить на Wimbledon "дискриминационным" и не имеющим никакого смысла.

"Я считаю, что его заявление (Рублева - прим.) было лживым, что он ничего не понимает, что он ничего не видит, не слышит и не знает. Поэтому я отреагировал, как считал нужным. Написал, что это - неправда. Он знает всех украинских игроков, и насколько я понимаю, это он оправдывается, и хочет, чтобы их допустили на Wimbledon, сегодня уже пришла новость, что турнир в Риме тоже рассматривает отстранение их, поэтому я считаю, что это правильное решение.

Александр, многие говорят, что не готовы нести коллективную ответственность за то, что делает власть. Каков будет ваш универсальный ответ всем тем, кто считает, что только президент России несет ответственность за развязанную войну, а не люди, которые носят в кармане российский паспорт?

Смотрите, мы видим очень большую поддержку Путина. Даже если их статистика лжет, вы можете зайти на любую их страницу в Instagram или Telegram-каналы, или YouTube. Вы увидите, что на самом деле они поддерживают очень много и армию, и президента. Поэтому это не в первый раз. Сегодня я уже постил в Сеть запрет Wimbledon для немецких и японских игроков после Второй мировой войны. Сегодняшняя ситуация - это лишь повторение. И я считаю, что это верное решение.

Есть ли у российских спортсменов сейчас потенциально быстрый выход путем отказа от российского гражданства, чтобы вернуться к выступлениям, в частности, на турнирах Большого шлема?

Во-первых, я считаю, что если бы они, например, вывезли свои семьи и высказались (против войны - прим.), я думаю, их бы допустили играть. Поэтому это не только выход сменить гражданство. Это их решение не говорить ничего о войне, потому что они боятся или что-нибудь другое. Поэтому, конечно, они могут и менять гражданство, но это более серьезный шаг. Но у них есть выбор. У них есть деньги на это. И они могут что-нибудь сказать, но вы видите, никто не говорит.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения российских войск Долгополов вернулся из-за границы, чтобы защищать родной Киев от оккупантов.

Александр рассказал, что поддерживает связь с другим известным украинским теннисистом Сергеем Стаховским, который тоже вернулся в Украину и стал в ряды киевской терробороны. Вместе они помогают украинским воинам необходимой амуницией.

"Да, мы виделись. Он, кстати, мне сейчас поможет найти ребят на передовой. Мы здесь заказали бронежилеты и нужно, чтобы они дошли до передовой, а не ребятам, которые не участвуют в боях", - сообщил Долгополов.

Александр Довгополов о начале войны и отстранении россиян от турниров большого тенниса

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине.

В свою очередь, ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022. Глава WTA Стив Саймон пригрозил организаторам Wimbledon штрафом и суровыми санкциями.

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