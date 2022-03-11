"Правильное решение": президент УЕФА прокомментировал санкции против России и расторжение сделки с "Газпромом"

Александер Чеферин выразил поддержку Украине в войне с российскими оккупантами.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об исключении российских клубов и сборных из международных соревнований в ответ на развязанную РФ войну в Украине.

Словенский функционер не сомневается в том, что это решение было необходимым. Также он убежден, что организация правильно сделала, что разорвала многомиллионный контракт с "Газпромом".

"Санкции необходимы. Это не политический, а гуманитарный кризис. Мое сердце рыдает, когда я наказываю спортсменов: это не их война, они ее не хотели. Но мы должны проявить единство ради мира. Мы ввели спортивные санкции и выделили более миллиона украинским детям и беженцам.

Разрыв контракта с "Газпромом"? Это было верное решение, хотя это и дорого обошлось. Это ударило по нашему кошельку, но гибнут люди. Каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус и ничего не делаю втайне", - цитирует Чеферина итальянское издание Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко одобрительно отреагировал на решение ФИФА об исключении сборной России из плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Читайте также:

Владимир Кличко - россиянам: Имперскими амбициями и варварством армии вы посеяли ненависть на века

Продал футболку, в которой забивал шведам на Евро-2020: Довбик помог собрать круглую сумму для ВСУ

Пошел за русским кораблем: Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола