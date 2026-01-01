Правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025

Сборная Габона по футболу / © Associated Press

Реклама

Правительство Габона на неопределенный срок приостановило деятельность футбольной сборной после ее вылета из Кубка африканских наций-2025.

Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта Габона в Facebook

Также был уволен главный тренер команды Пьер-Франсуа Обамеянг вместе с тренерским штабом, а звездный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и капитан Брюно Экюэле-Манга отстранены от выступлений за сборную.

Реклама

На КАН-2025 сборная Габона проиграла все три матча группового этапа – Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3) и Кот-д'Ивуару (2:3), с нулем очков заняв последнее место в группе F и не сумев выйти в плей-офф.

Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести обладателей третьих мест.

Финал турнира состоится 18 января 2026 года в Рабате.

Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша Кубка африканских наций одолела Нигерию со счетом 2:1.

Реклама

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).