Правительство Испании поддержало включение Украины в совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Спикер испанского правительства Изабель Родригес прокомментировала возможность включения Украины в их совместную с Португалией заявку на право проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Испания подтвердила, что планирует подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Украиной и Португалией.

Об этом сообщила спикер испанского правительства Изабель Родригес.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт сочетается с миром", - цитирует спикера правительства Испании портал EFE.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Украина планирует подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу. Эту идею одобрил президент Украины Владимир Зеленский, а также правительства Испании и Португалии. В случае успеха, Украина рассчитывает принять часть матчей группового этапа мундиаля.

Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые также планируют подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

Добавим, что Украина однажды в своей истории уже принимала большой футбольный форум - в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела Чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

Напомним, Россию не допустили к жеребьевке Евро-2024, которая состоится в воскресенье, 9 октября. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Читайте также:

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2024

Месседж от легенды: Андрей Шевченко опубликовал большое обращение к миру о войне в Украине

"Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной России "разнесла" Путина