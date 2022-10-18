Правоохранительные органы вручили подозрение вице-президенту УАФ Записоцкому

Генеральному секретарю и вице-президенту УАФ Юрию Записоцкому вручили подозрение при пересечении границы между Польшей и Украиной.

Об этом стало известно изданию Tribuna.com.

Издание на данный момент уточняет, по какому именно делу вручено подозрение, но известно, что дело касается его работы в УАФ. Сам Записоцкий отказался предоставлять комментарии по ситуации.

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Вице-президент УАФ Олег Протасов также сообщил, что позднее Записоцкий пересек границу в составе делегации в УЕФА.

Напомним, в 2018 году правоохранительные органы открыли несколько дел относительно руководства УАФ.

Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры расследует «возможные злоупотребления со стороны руководства федерации футбола, направленные на хищение бюджетных средств, выделенных в 2017 году на бюджетную программу «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», на общую сумму 270 млн грн».

Также НАБУ направило в Нацполицию еще одно дело «по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий коммунальной и частной собственности, а также федерации футбола путем закупки по завышенным ценам работ по строительству футбольных полей с искусственным покрытием за средства государственного и местного бюджетов».