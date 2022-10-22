Правой ногой в подкате: Ярмоленко забил эффектный гол в матче чемпионата ОАЭ (видео)

Это уже третий забитый мяч Андрея в текущем сезоне.

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 7-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Насра".

Украинец вышел в стартовом составе, а на 13-й минуте вывел свою команду вперед. После передачи от одноклубника с левого фланга Ярмоленко, который является левшой, в подкате нанес точный удар правой ногой.

После первого тайма команда Андрея, которую тренирует другой наш соотечественник Сергей Ребров, минимально ведет в счете - 0:1.

Отметим, что для Ярмоленко уже третий гол в текущем сезоне. Также в его активе три результативных передачи в семи матчах за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ.

После шести туров подопечные Реброва с 10 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Васл" - 14 баллов.

Напомним, в матче прошлого тура чемпионата ОАЭ с "Аль-Вахдой" Ярмоленко отметился красивым ассистом.

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