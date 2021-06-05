Праздник для Харькова: определились все участники УПЛ сезона-2021/2022

Новый чемпионат начнется 25 июля.

Харьковский "Металлист-1925" разгромил в выездном матче 29-го тура Первой лиги кременчугский "Кремень" со счетом 4:0 и обеспечил себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Этому поспособствовали поражения конкурентов команды Валерия Кривенцова - волочиский "Агробизнес" в Тернополе проиграл "Ниве" (0:1), а "Николаев" дома уступил житомирскому "Полесью" (0:1).

В последний раз Харьков был представлен в УПЛ в сезоне-2015/2016. Тогда "Металлист" финишировал на 10-м месте, но клуб не получил аттестат на участие в следующем розыгрыше турнира.

В турнирной таблице Первой лиги "Металлист" уже не опустится ниже 3-го места. В активе команды 56 очков. Вторым идет одесский "Черноморец" (58). Первенство досрочно выиграл ровненский "Верес" (65).

(58). Первенство досрочно выиграл (65). Новый сезон в УПЛ начнется 25 июля.

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