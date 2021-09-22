"Праздник испортили представители "Шахтера": слова Луческу после разгромного поражения "Динамо" в Суперкубке Украины

Наставник "бело-синих" обратил внимание на действия соперников.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение со счетом 0:3 от донецкого "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.

"Нечего комментировать, "Шахтер" был лучше. Эта игра могла бы и не состояться, ведь мы - и чемпионы, и обладатели Кубка. "Шахтер" сегодня больше хотел добиться успеха.

У нас тоже были хорошие возможности в начале игры. В такой игре первый гол решает многое, и мы могли его забить, тогда все было бы по-другому. Но первыми пропустили мы, и после этого стало сложно играть. Сегодня они были индивидуально сильнее нас.

Что мне не понравилось, так это атмосфера. Не понимаю, почему все так агрессивно вели себя. Они выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю их с победой, но есть моменты, которые мне не понравились.

Мы знали, как они будут играть, я предупреждал игроков. У нас были моменты, но мы их не реализовали и дали им почувствовать уверенность. Наши замены? Игроки вышли, когда счет уже был 0:3. Было уже трудно что-то исправить.

Надеюсь, в нашем следующем матче будет меньше агрессии. Этот праздник был испорчен агрессивным поведением представителей "Шахтера". Давно не видел столько агрессии, это неуважение к нам как к команде", - цитирует Луческу Sport.ua.

Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. Столько же раз трофей выигрывало и "Динамо".

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