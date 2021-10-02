Праздник в Полтаве: "Ворскла" добыла сокрушительную победу и отвоевала место в топ-3 УПЛ

Команда Юря Максимова уверенно разобралась с "Ингульцом".
"Ворскла" разгромила "Ингулец" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Полтаве завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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Подопечные Юря Максимова решили судьбу противостояния во втором тайме. На 66-й минуте первый гол в футболке "зелено-белых" забил бразильский форвард Ранжел.
А после этого дубль оформил люксембургский полузащитник Оливье Тилль, отличившись на 77-й и 84-й минутах.
- Благодаря победе "Ворскла" (21 балл) вернулась на третье место в Чемпионате Украины. Полтавская команда выиграла третий поединок подряд и подвинула на четвертую ступеньку "Днепр-1" - подопечные Игоря Йовичевича сегодня минимально обыграли "Львов".
- "Ингулец" (8 очков) остался на 12-й позиции.
- В следующем туре, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "Ворскла" 17 октября в гостях сыграет с "Александрией", а "Ингулец" в тот же день примет "Рух".