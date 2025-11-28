ТСН в социальных сетях

541
1 мин

"Праздновал это каждый день": Фьюри обратился к Владимиру Кличко в 10-ю годовщину победы над ним

"Цыганский король" в присущей себе манере вспомнил триумф в бою с легендарным украинцем.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Фьюри против Владимира Кличко

Тайсон Фьюри против Владимира Кличко / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к украинцу Владимиру Кличко в 10-ю годовщину победы над ним.

"Сегодня исполнилось десять лет, целое десятилетие с тех пор, как я сверг с трона многолетнего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко. 28 ноября 2015 года. В ту ночь я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". Это было перед боем. И я победил его и сделал то, что сделал.

Я праздновал это каждый день, Владимир. В течение 10 лет. Спасибо, Владимир, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира", – сказал Фьюри в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram.

Напомним, 28 ноября 2015 года Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко, отобрав у него чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Боксеры должны были встретиться в реванше, но второй поединок так и не состоялся – сначала британец получил травму, а затем был пойман на допинге.

После поражения от "Цыганского короля" легендарный украинец в апреле 2017 года потерпел поражение нокаутом от Энтони Джошуа, а затем объявил о завершении карьеры.

