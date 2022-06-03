Празднование юбилея, настольный теннис "Зины" и "Малины" и первая тренировка: как сборная Украины проводит время перед игрой с Уэльсом

Сборная Украины продолжает готовиться к судьбоносному матчу плей-офф квалификации к Чемпионату мира-2022.

"Сине-желтые" после победы над Шотландией (3:1) в полуфинале отбора в ЧМ-2022 все свои мысли сосредоточили на решающем сражении с Уэльсом, которое состоится уже в рамках финала квалификации на мировое первенство.

Учитывая, что дуэль с британцами состоится на их поле, украинская команда вынуждена была совершить перелет из Глазго в Кардифф. Приземлившись по назначению, сборная Украины позволила себе немного попраздновать. Поводом этого был юбилей защитника Александра Караваева, которому исполнилось 30 лет. Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поздравил подопечного в автобусе, а вся команда вознаградила юбиляра бурными аплодисментами, передает УАФ.

Победа, одержанная сборной накануне, обеспечила приподнятое настроение в день рождения, а 10-я голевая передача в карьере сборника, сделанная в начале второго тайма, вызвала немало комплиментов от партнеров, а на ужине Александр получил традиционные именинный торт и футболку с автографами партнеров. .

Фото: УАФ

Приятное доказательство поддержки украинцев можно было получить прямо сразу по прибытии в Уэльс. Водители автобуса наклеили на двери наклейки Stand with Ukraine, с гордостью сообщив, что лично заказывали их производство.

Отдыхают украинские игроки также активно – Александр Зинченко и Руслан Малиновский сыграли в настольный теннис. О здоровом спортивном интересе свидетельствует тот факт, что пока центральные полузащитники не провели около десятка коротких партий, обедать они не пошли.

Фото: УАФ

Уже вечером сборная Украины провела полноценную тренировку, первую во время своего пребывания на территории Уэльса. Игроков разделили на две группы. 11 исполнителей, вышедших вчера на поле со стартовых минут, работали по программе восстановления — только пробежки и стретчинг. В то же время остальные сборники провели полноценное занятие с эстафетами, пасингом, контролем мяча и игровыми сериями.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Поединок Уэльс – Украина начнется в воскресенье, 5 июня. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 19:00 по киевскому времени.

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