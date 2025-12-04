"Предала страну": экс-партнеры из сборной осудили Лискун за смену гражданства на российское

Алексей Середа и София Лискун / © Associated Press

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло прокомментировали смену гражданства экс-партнера по национальной сборной Софии Лискун на российское.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Середа заявил, что не понимает, почему Лискун решила покинуть Украину и взять паспорт государства-агрессора.

"Все в шоке, тренерский состав, спортсмены – никто не ожидал. Мне кто-то сбросил или в Telegram-канале увидел. Не было такого, чтобы она подавала какие-то знаки, что там лучше, чем в Украине, что она собирается туда. Она об этом не говорила тренерам, и поэтому для всех было непонятно, почему она так поступила, чем там лучше, чем здесь. Она говорила (в интервью российским СМИ), что там более компетентные тренеры, но ей наши тренеры дали все, что у нее есть: медали, узнаваемость – поэтому непонятно.

Отношусь отрицательно. Я это осуждаю, не понимаю, почему человек так поступил. У нас нормальные зарплаты, суперусловия для тренировок. Нам помогают президент федерации и министерство спорта, мы часто ездим на сборы. Не знаю, она говорит о каком-то буллинге, но в команде такого нет, дружеская атмосфера. Максимально непонятно. У меня нет ответа, почему она уехала, чем там лучше. Я не понимаю.

У нее бабушка в России – может, это как-то повлияло. О папе, (который живет в России), – тоже может быть. О бабушке знаю, о папе ничего не говорила. Что скучает по Луганску, мне не рассказывала – может, подругам. Любой человек скучает по своему дому и хочет вернуться назад, но я все равно не понимаю", – добавил Середа.

София Лискун / фото из соцсетей

По словам Байло, для нее бегство Лискун в Россию также стало большим шоком.

"Была очень шокирована, потому что никто не думал, что в нашей сборной может такое произойти, что человек может так поступить. Комментировать суперсильно по этому поводу я не хочу. Человек, с которым мы поднимали украинский флаг, сейчас будет платить налоги России. Даже не знаю, что можно сказать. Вообще нет слов. После 2023 года у нее появились другие люди, с которыми она делилась своими ощущениями и эмоциями, с тех пор мы просто работали вместе, все.

Все очень озадачены. У всех много вопросов, ответов на эти вопросы нет. Каждый сам себе начинает что-то придумывать, но зачем? Человек ушел, предал страну, сборную – зачем об этом вообще думать. Надо идти дальше, к новым достижениям, без этого человека", – сказала Байло.

София Лискун / фото из соцсетей

На решение Лискун о смене гражданства уже отреагировал президент НОК Вадим Гутцайт, назвав его "предательством". Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию из состава сборной, лишив ее всех званий и наград.

Напомним, 23-летняя Лискун является уроженкой Луганска. Всего на ее счету 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины.

Еще в мае этого года София выступала под украинским флагом на соревнованиях. На Евро-2025 по прыжкам в воду она завоевала две медали: "золото" в смешанных командных соревнованиях и "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Лискун дважды представляла Украину на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024, не завоевав там наград.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.