Предан контракту: Ребров заявил, что остается в "Аль-Айне"

Именно Сергей Ребров считался главным кандидатом на пост тренера национальной сборной после ухода Андрея Шевченко.

Главный тренер футбольного клуба ОАЭ "Аль-Айн" Сергей Ребров рассказал о своем контракте и о приглашении на пост наставника сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба клуба "Аль-Айн".

Ребров подтвердил, что действительно получил предложение возглавить украинскую сборную, но у него есть контракт с арабским клубом, которого должен придерживаться.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы стал тренировать сборную своей страны, но сейчас я предан своему контракту. Если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны", — сказал Ребров.

Сейчас украинский тренер проводит сборы со своей командой в Испании. Он заявил, что доволен работой своих подопечных.

"Проделанная работа была замечательной. Конечно, есть некоторые мелкие детали, которые требуют удвоенных усилий, чтобы достичь необходимого уровня. Но в целом все хорошо", — отметил он.

Ранее в СМИ писали, что экс-наставник киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров разорвал контракт со своим нынешним клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, чтобы возглавить сборную. Это подтвердил и другой кандидат на эту должность — Мирон Маркевич.

Однако известный спортивный журналист Игорь Цыганик сообщил, что Ребров так и не разорвал контракт с "Аль-Айном".

В СМИ пишут о новой неожиданной кандидатуре. Если Сергей Ребров не договорится со своим нынешним клубом, на место наставника национальной сборной могут взять тренера "молодежки" U-18 Александра Петракова.

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