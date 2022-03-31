Предатель Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку российского клуба

Предатель Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку российского клуба

Бывший игрок сборной Украины пропустил тренировку "Зенита".

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, продолжающий работать в "Зените" и отмалчивающийся по поводу российского военного вторжения в Украину, попал в ДТП по дороге на тренировку санкт-петербургской команды.

Об этом сообщает Чемпионат.

Отмечается, что авария с участием украинца оценивается как легкая – в ДТП никто не пострадал. По инциденту Тимощук пропустил тренировку "Зенита".

Напомним, что вчера депутаты городского совета лишили футболиста звание "Почетный гражданин города Луцка".

11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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