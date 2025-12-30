Предательства Ковтуна и Лискун, допинг Бех-Романчук: громкие скандалы 2025 года в украинском спорте

Илья Ковтун / © Associated Press

2025 год получился богатым достижениями для украинских спортсменов, которые в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами достойно прославляли родину на международной арене.

Однако не только победами, медалями и рекордами запомнился 2025 год в украинском спорте. Также был ряд скандалов, вызвавших большой резонанс в обществе.

ТСН Проспорт предлагает читателям вспомнить громкие скандалы украинского спорта по итогам 2025 года.

Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.

22-летний уроженец Черкасс принял такое решение вместе со своей личной тренершей Ириной Горбачевой.

С начала полномасштабного российского вторжения Ковтун уехал в Хорватию, где и тренировался под руководством Горбачевой, у которой были конфликты с тогдашним тренером сборной Украины Геннадием Сартинским.

Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Игр в Париже, где завоевал первую олимпийскую медаль в карьере – "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.

В начале января 2025 хорватские СМИ сообщили, что Ковтун и Горбачева подали документы на смену гражданства.

"Знаете, как это бывает, когда снег падает с горы: сперва маленькими комочками, а потом все больше. Вот что произошло со мной на протяжении этих трех лет. Не только война в Украине повлияла на меня. Были и многие другие моменты, которые повлияли на смену гражданства. Конечно, я чувствую и определенный моральный долг перед людьми в Осиеке. Они приняли меня, я практически жил рядом с ними, спал, тренировался, ел. Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине. Почему? Пытаюсь понять это. Люди в Украине имеют более важные проблемы.

Моя семья поддержала меня (когда решил сменить гражданство – прим.). Мне 21 год, я могу принимать собственные решения. Мой отец живет в Польше уже 13 лет, моя сестра с ним уже семь лет. Моя мама в Украине на протяжении всей войны. У меня была бабушка, которая умерла, так что моя мама после ее смерти тоже переехала в Польшу. Я не был в Украине с начала войны. Ездил к отцу в Польшу, а они – ко мне в Осиек", – сказал Ковтун в интервью хорватскому изданию Glas Slavonije.

Илья Ковтун / © Associated Press

Также Илья рассказал, как воспринимает критику со стороны украинцев из-за смены гражданства на хорватское.

"Реакция на мой переезд из Украины была разной: была немного нормальной, была немного негативной. Это все понятно, учитывая ситуацию в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. Мы хотели остаться нормальными людьми – и мы ими остались", – сказал Ковтун в интервью изданию net.hr.

Илья Ковтун / © Associated Press

Немало хейта от украинцев Ковтуну досталось из-за патриотических татуировок, которые он ранее сделал на своем теле.

На руках гимнаста можно увидеть монумент "Родина-Мать", аиста, надпись "Home" ("Дом"), где вместо буквы "o" нарисована карта Украины. Также есть подсолнечник, трезубец в виде слова "Воля", цитата из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Татуировка Ильи Ковтуна

Перед тем как начать выступать за хорватскую сборную, Ковтун должен отбыть "карантин". Его срок истекает 10 июля 2026 года. Так что ожидается, что Илья не пропустит ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира по спортивной гимнастике, которые состоятся в августе и октябре 2026 года.

София Лискун сменила гражданство на российское

Еще один резонансный случай – чемпионка Европы по прыжкам в воду, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лискун сменила гражданство на российское.

Причиной смены гражданства Лыскун назвала "дискриминацию" и некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине. По словам прыгуньи, ее обвиняли в том, что она поддерживала контакт со своим первым тренером, которая уехала в Москву.

Лискун заявила, что получила российское гражданство и сейчас уже находится на территории страны-агрессора. Спортсменка удалила из своих соцсетей все антивоенные публикации и обвинила Украину в смешивании спорта и политики.

"У нас в Киеве в бассейне висел лозунг: "Спорт вне политики". Но первыми под удар попадали мы – спортсмены", – сказала 23-летняя уроженка Луганска в комментарии СМИ государства-агрессора.

София Лискун

На смену гражданству Лискун жестко отреагировал президент НОК Вадим Гутцайт, назвав его "предательством". Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию из состава сборной, лишив ее всех званий и наград.

"Узнал эту новость сегодня, был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость.

Я отлично помню, сколько ей помогало и государство, и федерация. У нее не было проблем с финансированием – ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования. Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев. Что или кто повлиял на ее решение, еще предстоит выяснить. Она же наверняка имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но она уехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашим сине-желтым флагом. Просто нет слов", – цитирует Гутцайта издание "Чемпион".

В то же время Гутцайт отметил, что пока не может сказать, когда Лискун может выступить на международных соревнованиях под флагом страны-агрессора.

"Нужно смотреть устав международной федерации, регламентирующий смену гражданства спортсменов. В случае с гимнастом Ковтуном, согласно правилам Международной федерации гимнастики, за новую страну он может начать выступать лишь через два года. Сразу возникает и вопрос относительно ее спортивных перспектив, ведь не факт, что она сможет пробиться в состав сборной страны-агрессора", – заявил глава НОК Украины.

София Лискун

Побег Лискун в страну-агрессор в интервью Суспільне Спорт также прокомментировали президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов и главный тренер национальной команды Илья Целютин.

"Для федерации это тоже шок. Из той информации, которой владеет федерация и тренер этой спортсменки, она сначала выехала к бабушке... А потом такая неожиданная новость. Она должна была приехать и участвовать в этом чемпионате, но у нее личные вопросы. И то, что мы увидели – считаю, что уехала бывшая гражданка Украины. Она последнюю часть сезона не выступала, на чемпионате мира и Европы не смогла попасть в финал (в личных стартах). То есть вот такие результаты, хотя были предоставлены все условия. Все, что было нужно для нее лично, мы сделали, никто ее не притеснял.

Почему она решила переехать в Россию? Может, потому что первая тренер у нее была Ольга Леонова – она здесь познакомилась с мужем, который возглавил федерацию Москвы, когда был чемпионат Европы – может так сошлись. Но чтобы предложить спортсменке, которая не имеет рейтинга на мировой арене, выступать за сборную агрессора – думаю, что здесь какие-то личные вопросы", – рассказал Лысов.

"Почему произошел излом в ее проукраинской позиции? Не замечали ничего. Мы постоянно ездим на соревнованиях, она постоянно выступала в форме. Она завоевала медали в мае этого года, поэтому никаких причин для таких действий не видим. Если бы видели – то могли бы что-то сделать.

Она ушла в отпуск, который был ей предоставлен, а затем начала брать отпуска за свой счет. И потому, конечно, где она находится, тем более она ни с кем не связывалась, ничего не спрашивала. Мы осуждаем все, что она сделала, увиденное. Будем ходатайствовать, чтобы ее как можно скорее убрали из всех списков команды, вывели из штата и лишили всех званий – максимальные возможные санкции. Это неприемлемо в нашей стране. Мы ежемесячно связывались, потому что мне нужно было знать, приезжает ли она на работу, или идет в отпуск. Но она ничего не говорила", – сказал Целютин.

София Лискун / © Associated Press

Смену гражданства экс-партнера по национальной сборной на российское в интервью Суспільне Спорт также прокомментировали украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло.

"Все в шоке, тренерский состав, спортсмены – никто не ожидал. Мне кто-то сбросил или в Telegram-канале увидел. Не было такого, чтобы она подавала какие-то знаки, что там лучше, чем в Украине, что она собирается туда. Она об этом не говорила тренерам, и поэтому для всех было непонятно, почему она так поступила, чем там лучше, чем здесь. Она говорила (в интервью российским СМИ), что там более компетентные тренеры, но ей наши тренеры дали все, что у нее есть: медали, узнаваемость – поэтому непонятно.

Отношусь отрицательно. Я это осуждаю, не понимаю, почему человек так поступил. У нас нормальные зарплаты, суперусловия для тренировок. Нам помогают президент федерации и министерство спорта, мы часто ездим на сборы. Не знаю, она говорит о каком-то буллинге, но в команде такого нет, дружеская атмосфера. Максимально непонятно. У меня нет ответа, почему она уехала, чем там лучше. Я не понимаю.

У нее бабушка в России – может, это как-то повлияло. О папе, (который живет в России), – тоже может быть. О бабушке знаю, о папе ничего не говорила. Что скучает по Луганску, мне не рассказывала – может, подругам. Любой человек скучает по своему дому и хочет вернуться назад, но я все равно не понимаю", – сказал Середа.

Алексей Середа и София Лискун / © Associated Press

"Была очень шокирована, потому что никто не думал, что в нашей сборной может такое произойти, что человек может так поступить. Комментировать суперсильно по этому поводу я не хочу. Человек, с которым мы поднимали украинский флаг, сейчас будет платить налоги России. Даже не знаю, что можно сказать. Вообще нет слов. После 2023 года у нее появились другие люди, с которыми она делилась своими ощущениями и эмоциями, с тех пор мы просто работали вместе, все.

Все очень озадачены. У всех много вопросов, ответов на эти вопросы нет. Каждый сам себе начинает что-то придумывать, но зачем? Человек ушел, предал страну, сборную – зачем об этом вообще думать. Надо идти дальше, к новым достижениям, без этого человека", – сказала Байло.

Ксения Байло и София Лискун / © Associated Press

Марина Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг

Серьезный удар по имиджу украинской легкой атлетики нанесло допинговое дело Марины Бех-Романчук.

Прыгунья планировала возвращение на международную арену на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, однако ее имя внезапно исчезло из списка участниц. Впоследствии стало известно: в допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество – тестостерон.

В августе 2025 года антидопинговые органы приняли окончательное решение – четырехлетняя дисквалификация.

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Бех-Романчук не согласилась с вердиктом и отрицала свою вину.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы подвергнуть сомнению, и я горжусь этим.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье.

Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов – поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все.

А пока я прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи. Благодарю вас за то, что остаетесь рядом и разделяете мои ценности", – написала Марина у себя в Instagram.

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Затем в интервью Маше Ефросининой 30-летняя спортсменка рассказала подробности ситуации со своим положительным допинг-тестом.

"Меня обвиняли в приеме тестостерона. И ты представь меня, когда мне врач говорит то, что меня обвиняют в приеме тестостерона, человека, у которого синдром поликистозных яичников. То есть уже мой диагноз предполагает то, что у меня сам по себе тестостерон высокий, потому что с моим диагнозом именно тестостерон вызывает эти все фолликулы. То есть я лечилась. Я человек, который хочет забеременеть, который наоборот лечением пытался этот подавить тестерон, выровнять для того, чтобы у меня начали работать лучше женские гормоны. Вся моя задача была в этом. И меня обвиняют в приеме тестостерона. Представь мой шок.

А проблема в том, что у меня найден тестостерон наружного происхождения, то есть его не вырабатывает организм. И это было не вещество, это был распад ниже нормы обнаружения. То есть потом, как мне врач объяснил, сам по себе тестостерон, если ты его употребляешь, выводится он шесть или восемь месяцев. У меня октябрьская проба чистая, январская чистая проба. То есть, это уже говорит о том, что я априори не употребляла никакого тестостерона. Плюс мое лечение, желание стать мамой, для женщины, которая болеет синдромом поликистозных яичников, употребление вообще любого тесостерона, это выстрел себе в голову. И прежде всего человеку, который сдает 20-25 проб в год и сдает их в рандомный момент, когда угодно, принимать препарат, который выводится месяцы?", – добавила Марина.

По словам Бех-Романчук, независимые эксперты установили, что повышенный уровень тестостерона в ее организме повлекли за собой биологически активные добавки и индивидуальная реакция организма, а также стресс.

"Конечно, мы обратились к независимым экспертам, которые ознакомились со всем лечением, которые все просмотрели и, конечно, все упиралось в то, что биологически активные добавки вызвали эту проблему. Плюс индивидуальная реакция организма, плюс стресс, плюс те витамины, которые я принимала до этого. Все эти скачки и повлекли за собой, в принципе, эту всю историю.

И этот распад, ниже нормы обнаружения. То есть уже позже, и это вообще совсем недавно было обнаружено, вообще там процентность такая, что просто смешно. Я тебе откровенно скажу", – рассказала спортсменка.

В середине сентября 2025 года Марина объявила о своей беременности. Они с мужем, двукратным призером Олимпиады-2020 в плавании Михаилом Романчуком, впервые станут родителями.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / instagram.com/marynabekh

Звездные баскетболисты проигнорировали вызов в сборную Украины

Ситуация в мужской сборной Украины по баскетболу получила широкую огласку из-за того, что звездные игроки Алексей Лень, Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев проигнорировали вызов в национальную команду на матчи отбора к чемпионату мира-2027.

Алексей Лень / © Associated Press

После одного из поединков главный тренер "сине-желтых" латвийский специалист Айнарс Багатскис эмоционально выразил возмущение такой позицией украинских легионеров.

"Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей.

Хочется как можно скорее вернуться, потому что для этих ребят… Извините за мои эмоции. Эти ребята отдают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, бьются. А некоторые, извините, ублюдки, не приезжают в сборную", – сказал Багатскис, едва сдерживая слезы.

Владислав Бленуце попал в скандал с пророссийскими репостами

Румынский новичок киевского "Динамо", форвард Владислав Бленуце вляпался в громкий скандал из-за репостов пророссийских публикаций у себя в соцсетях.

После перехода в "Динамо" у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в том числе роликов с участием российского пропагандиста Владимира Соловьева и другого пропагандистского контента.

Также в соцсетях жены 23-летнего румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Сам Бленуце оперативно отреагировал, заявив, что не поддерживает Россию, а репосты сделал необдуманно, не отдавая себе отчет в их пропагандистском характере.

"Я хочу доказать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение по поводу войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень грустно, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно.

Я хочу заявить, что не поддерживаю Россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я перепостил эти публикации. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне.

Отношения с болельщиками? Я продемонстрирую свою искреннюю поддержку. Если кто-нибудь будет иметь ко мне вопросы, то я открыт к общению, готов встретиться с каждым болельщиком и все объяснить. Я повторюсь, что я не поддерживаю Россию. Я на стороне украинского народа", – приводит слова Бленуце официальный сайт "Динамо".

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Болельщиков не удовлетворило такое оправдание игрока и они во время матча УПЛ против "Оболони" забросали скамейку запасных команды ватой , а также вывесили на трибунах баннер с надписью "Бленуце – черт".

Скандал стих только после того, как Бленуце финансово приобщался к поддержке Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав чек с платежом на сумму 700 тысяч гривен.

"Мой переезд в Украину был непростым, в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в том, что не определяет, кто я есть. Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным Силам Украины, и сейчас я хочу доказать, что действительно это имел в виду. Я не пытаюсь купить чье-то одобрение – я делаю это искренне, и я этим горжусь", – написал Бленуце.

Ефим Конопля оскандалился лайками российского контента в соцсетях

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля также оказался в центре громкого скандала из-за лайков российского контента в соцсетях.

26-летний Конопля лайкнул несколько постов с российским контентом в соцсетях, в том числе видео, на котором покойный российский политик с четкой антиукраинской позицией Владимир Жириновский рассказывает о подкаблучниках.

Другой пост, который лайкнул Ефим – видеоролик из российского поезда, подписанный словами "Россия не для слабых и медленных".

Также Конопля лайкнул пост с нарезкой голов бывшего футболиста российской сборной Романа Павлюченко.

Ефим Конопля / © ФК Шахтер

После публичной огласки Конопля убрал брани из российских сообщений и сначала отверг обвинения в свой адрес, но позже публично извинился и пообещал, что такая ситуация больше не повторится.

"Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", – заверил Конопля у себя в Instagram.

Также Ефим приобщился к финансовой помощи ВСУ.

"Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне извинился перед болельщиками, командой и клубом.

Ефим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения "Шахтера", ныне защищающих Украину на фронте.

"Шахтер" считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", – говорится в заявлении пресс-службы "горняков".

