Предлагал помочь с работой за интим: бывшего тренера Шевченко обвиняют в сексуальных домогательствах

Против Авраама Гранта выступило несколько пострадавших женщин.

Бывшего тренера "Челси" Авраама Гранта заподозрили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на расследование журналиста Channel 12 Хаима Этгара.

Источник указывает, что несколько молодых женщин обвинили израильского специалиста в том, что он использовал свое влияние, чтобы получить сексуальные услуги за продвижение по карьерной лестнице, а также посылал многочисленные непристойные сообщения.

Одна из пострадавших рассказала, что в июне 2020 года 66-летний Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве с предложением помочь ей найти работу.

"Он сказал мне: "Устраивайся поудобнее, раздавайся." — Мне стало некомфортно, он положил руку мне на бедро. Через несколько секунд разговора он схватил меня за шею, душил, повернул к себе голову и попытался насильственно поцеловать", — вспоминает она.

Девушка не позволила этому произойти, несмотря на притязания, и пошла в ванную плакаты. Он заставил ее остаться дома и уложил ее спать в другой комнате. Проснувшись, она увидела, как Грант держит в руках эрегированный половой орган над ее головой. Также она утверждает, что позже тренер по ошибке послал ей фото второй девушки.

Кроме того, несколько женщин утверждают, что Грант позволял себе непристойные реплики сексуального характера, что затрудняло совместную работу. Журналистка, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что тренер годами посылал ей непристойные сообщения. Упоминались и другие случаи непристойного поведения специалиста или попыток склонить женщин к сексу без их согласия.

В ответ на обвинения 66-летний Авраам Грант заявил, что всегда внимательно относился к женщинам и не собирался причинять им вреда, а также извинился перед теми, кого он мог невольно оскорбить.

Тренер известен работой из "Челси", с которым он дошел до финала Лиги чемпионов, когда за команду играл Андрей Шевченко. Грант работал с "Портсмутом", "Вест Гемом", "Партизаном", сборными Ганы и Израиля, рядом израильских клубов. В его активе два титула чемпиона Израиля и победа в чемпионате Сербии.

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