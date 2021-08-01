"Предлагали многомиллионные контракты": олимпийский призер Токио-2020 Романчук отказался от смены гражданства

Титулованный спортсмен категоричен в своем ответе.

Михаил Романчук-старший, отец украинского пловца и двукратного призера Олимпийских игр-2020 в Токио Михаила Романчука, рассказал, что сыну предлагали многомиллионные контракты и смену гражданства.

"Мише каждый год предлагали даже миллионные контракты за границей и смену гражданства. Миша живет и содержится в Украине. Миша - украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть.

В Украине есть очень хороший бассейн в Днепре, где он проводил основную подготовку к Олимпиаде. Дома, в Ровно, этого нет.

Фактически он уже не ровенчанин, он проживает в Хмельницком. Там местная власть и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, что не было сделано в его родном Ровно", - цитирует отца пловца Tribuna.

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Сегодня, 1 августа, Романчук стал двукратным призером Олимпиады-2020. Ранее он выиграл "бронзу" на 800-метровке вольным стилем.

Олимпиады-2020. Ранее он на 800-метровке вольным стилем. После завоевания "серебра" на дистанции 1500 м Михаил заявил, что если бы был еще один заплыв, то выиграл бы "золото".

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

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