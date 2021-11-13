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"Предлагали очень часто": Свитолина рассказала, какими суммами ее соблазняли на договорные матчи

"Предлагали очень часто": Свитолина рассказала, какими суммами ее соблазняли на договорные матчи

Associated Press

Теннисистка призналась, что до сих пор получает подобные предложения.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая во время отпуска прилетела на родину, рассказала, какие суммы ей предлагали за участие в договорных матчах.

По словам 27-летней спортсменки, она всегда избегала подобных предложений и обращалась в организацию, ведущую борьбу с матчами с фиксированным результатом в теннисе.

"В теннисе тоже есть договорные матчи, но на более низком уровне, чем в футболе. У нас есть организация, которая отслеживает подобное (Tennis Integrity Unit - прим.). На высоком уровне все серьезно. На низком уровне знаю, что есть ужасные ситуации, много людей «повязали». В Турции и в Египте они сидят по целому году и играют турниры. Там очень много такого, даже судьи попали. 
 
На высоком уровне если ко мне подходят и говорят, что дают деньги за поражение, то я должна обратиться в эту организацию и сообщить об этом. Но если я не обратилась, даже не соглашаясь, то меня могут дисквалифицировать. Вот так все выстроено. Все сообщения, которые я получаю в соцсетях, перенаправляю в эту организацию.
 
Мне предлагали очень часто, было много писем, сообщений. Некоторые шлют еще до сих пор. Но я избегаю этого. По 200-300 тысяч предлагали, но не знаю, реальные это деньги или меня обманывают. Это все не мое", - сказала Свитолина в интервью Люкс ФМ.

Добавим, что недавно Свитолина опустилась в обновленном рейтинге WTA. Элина впервые с мая 2017 года выпала из списка топ-10 теннисисток мира и сейчас располагается на 15-й строчке.

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