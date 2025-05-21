"Предложения есть": Руслан Ротань в подкасте Дениса Бойко – об игровой карьере, боли Лиги Европы и тренерском будущем

Денис Бойко и Руслан Ротань

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Во втором выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко экс-футболист и главный тренер "Александрии" Руслан Ротань откровенно рассказал о пути от игрока к тренеру, самом тяжелоу поражении в жизни и своем футбольном завтра.

Смотрите полный выпуск здесь или в плеере ниже.

"Мне казалось, это невозможно": как Ротань стал тренером

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Руслан Ротань вспомнил о начале своей карьеры и рассказал о том, как решил стать тренером.

"Каждый футболист думает: а что будет после окончания карьеры? Около 30 лет у меня были такие идеи, что, вероятно, тренерство – это мое".

Особую роль в старте спортивной карьеры, по словам Руслана, сыграл отец, который поверил в сына и сделал все, чтобы тот попал на просмотр в Днепре:

"Я не мог подвести отца и свою мечту".

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Днепр тогда и теперь: "Днепр" – это большая история, это люди, которые ее строили"

Важная тема – "Днепр", клуб, с которым Ротань прошел все: от дебюта в большом футболе до финала Лиги Европы.

"Для меня это больно, и я верю, что тот человек, который его вернет, – это будет большое уважение. Потому что город ждет футбола, он ждет "Днепр".

Ротань также рассказал о двух переходах в "Динамо" и о вызовах, сопровождавших его во время игровой карьеры.

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Боль Лиги Европы: "Полгода не мог смотреть этот финал"

Финал Лиги Европы 2015-го – одна из самых ярких и одновременно болезненных страниц в истории украинского клубного футбола. Денис Бойко и Руслан Ротань вспомнили поединки, которые прошли вместе.

"Но по игре нам было гораздо труднее с "Наполи". Для нас финал – это был "Наполи".

Будущее: "Предложения есть. Не хочу забегать вперед, но, вероятнее всего, что это Украина"

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Контракт Руслана с "Александрией" подходит к концу, и, по его словам, уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Да, у меня сейчас нет контракта с "Александрией" – он истекает. Однако все переговоры будут уже после чемпионата".

Предложения есть, в том числе из-за границы. Однако тренер заверил, что больше заинтересован продолжать свою карьеру в Украине и верит в победу.

Денис Бойко и Руслан Ротань

Напомним, что это интервью – часть нового YouTube-проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка, где ведущий ведет честные, глубокие и часто очень личные разговоры с людьми, которые творили историю украинского спорта.

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В дебютном эпизоде зрители уже увидели разговор с Андреем Ярмоленко, далее – Руслан Ротань, и еженедельно – новые выпуски с людьми, о которых мы говорим не только после финальных свистков.