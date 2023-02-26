Предложил 30% гонорара: отец Фьюри выдвинул ультиматум Усику для боя за звание "абсолюта"

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, призвал чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика согласиться на 30 процентов от общего гонорара боя с его сыном.

По мнению Фьюри-старшего, украинец не заслуживает равного гонорара с Тайсоном, поскольку якобы уступает британцу по своему статусу в боксе.

"Поскольку Тайсон – великий чемпион, то распределение гонорара должно быть 60 на 40. Но есть еще один сценарий: возьми 30 процентов, а если ты победишь Тайсона, то получишь 40 процентов. Это справедливо, не правда ли? В конце концов, кем был Александр Усик, пока с ним не побился Джошуа, никто его не знал.

Тайсон привлекает огромную аудиторию, он уже собирал много зрителей. Тайсон – сторона А. Усик должен стремиться сразиться с Тайсоном. У него есть титулы, принадлежавшие моему сыну. У Тайсона в туалете полно этих поясов. Бери 30% гонорара и давай устроим бой. Если ты победишь Тайсона, получишь 40%. Впишите это в контракт, и на этом все. Тайсон все равно победит", – сказал Джон Фьюри в комментарии ID Boxing.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри состоится в конце апреля. Место поединка еще окончательно не определено.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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