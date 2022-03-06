Предложил помощь Украине: известный украинский теннисист показал фрагмент переписки с Джоковичем (фото)

Вторая ракетка мира обеспокоена ситуацией в нашей стране.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, обороняющий Киев от российских оккупантов, показал переписку со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Серб написал Стаховскому в социальных сетях и поинтересовался, может ли он чем-нибудь помочь, в том числе и финансово.

"Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях? Думаю о тебе. Я надеюсь, скоро все закончится.

Пожалуйста, дай мне знать, как я могу послать помощь – финансовую или любую другую помощь”, — написал Джокович.