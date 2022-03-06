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Предложил помощь Украине: известный украинский теннисист показал фрагмент переписки с Джоковичем (фото)

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Предложил помощь Украине: известный украинский теннисист показал фрагмент переписки с Джоковичем (фото)

Вторая ракетка мира обеспокоена ситуацией в нашей стране.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, обороняющий Киев от российских оккупантов, показал переписку со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Серб написал Стаховскому в социальных сетях и поинтересовался, может ли он чем-нибудь помочь, в том числе и финансово.

"Стако, как ты, мужик? Ты участвуешь в боевых действиях? Думаю о тебе. Я надеюсь, скоро все закончится.

Пожалуйста, дай мне знать, как я могу послать помощь – финансовую или любую другую помощь”, — написал Джокович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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