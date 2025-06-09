Предложил пожить у себя: Усик эмоционально обратился к Трампу

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить в его доме в течение недели, чтобы почувствовать страшные реалии войны в Украине.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Поживи в Украине, пожалуйста, и последи за тем, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом летают бомбы и раздаются взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Хватит.

Возможно, он поймет. Возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране", – сказал Усик в интервью BBC Sport.

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Добавим, что в конце апреля этого года Усик обратился к Трампу с важным месседжем касательно войны в Украине. Боксер призвал американского президента остановить войну и в то же время подчеркнул, что любые территориальные уступки в пользу российских оккупантов являются неприемлемыми.

Также Александр высказался, что признание оккупированных территорий российскими станет прецедентом, который разрушит мировой порядок.

Также он отреагировал на то, что во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подарил Трампу его пояс WBC.

Следующий бой Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках.

В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.