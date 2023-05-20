Предложил время и место: Фьюри вызвал Усика на бой за звание "абсолюта" (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри бросил вызов чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Британский боксер записал вbдео в Instagram, в котором обратился к украинцу с предложением возобновить переговоры об организации их объединительного боя.

"Цыганский король" предложил Усику провести поединок этим летом на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Он также заявил, что готов предоставить украинцу право на реванш.

"Тайсон Фьюри на связи. Чемпион мира WBC в супертяжелом весе. Это сообщение для Александра Усика и всей его команды. Я уже устал от того дерьма, которое они говорят. Почему просто не сделать это?! Почему просто не встретиться с этим летом на "Уэмбли" с распределением гонорара, на который ты уже согласился?

Если ты так отчаянно хочешь реванша, пусть будет. Мне он не нужен, потому что я знаю, что порву тебя на куски, как сыр. Итак, вот предложение – ты и я, этим летом на "Уэмбли".

Забудь о Деонтее Уайлдере, я его вырубил дважды. Забудь о Дюбуа – он не на нашем уровне. Ты уже победил Джошуа. Единственный бой, который остался для тебя – это со мной за титул абсолютного чемпиона. Нам не удалось договориться в первый раз, но давай посмотрим, сможем ли мы возобновить переговоры и дать фанатам хороший бой. Давай устроим это", – сказал Фьюри на видео.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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