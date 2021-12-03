Предложили более интересный вариант: португальский тренер отказался возглавить чемпиона УПЛ

Феррейре приписывают интерес английскому "Лидсу".

Главный тренер "Палмейраса" Абель Феррейра отказался возглавить "Динамо".

Об этом сообщает бразильский UOL.

Отмечается, что наставнику также предлагали сотрудничество "Фенербахче", "Бордо", катарский "Аль-Райян" и саудовский "Аль-Наср".

В то же время, ему приписывают интерес "Лидса", рассматривающего португальца как потенциальную замену Марсело Бьелсе.

Феррейра тренирует бразильскую команду с ноября 2020 года, за этот период дважды выиграв с клубом Кубок Либертадорес (2020-21).

Ранее тренировал первые команды "Браги" и ПАОК, а также резервную и юношеские команды "Спортинга".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу связан с клубом контрактом до 2024 года. Вчера стало известно, что его кандидатуру рассматривают роль нового тренера сборной Румынии.

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