Предолимпийский этап Кубка мира по биатлону состоится без зрителей

Предолимпийский этап Кубка мира по биатлону состоится без зрителей

В Антхольце биатлонисты будут соревноваться без поддержки болельщиков на трибунах.

Этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Соответствующее решение приняли местные власти Антхольца, учитывая рост количества больных COVID-19.

Отметим, что итальянский этап Кубка мира стал уже третьим в этом сезоне, на котором будут отсутствовать зрители. Ранее о недопуске фанатов на трибуны объявили организаторы гонок в немецком Оберхофе. Кроме того, первая гонка в немецком Рупольдинге также состоится при пустых трибунах.

Гонки в Антхольце намечены на 20-23 января 2022 года. В программу этапа в Италии входят индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. Это будет последний этап Кубка мира перед Олимпийскими играми-2022.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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