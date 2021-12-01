Предоставляли незаконные услуги: охранников Роналду разыскивает португальская полиция

Двое португальских спецназовцев охраняют звездного форварда.

В Португалии начали расследование по делу двух охранников нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает The Sun.

Два бывших членов элитного спецназа Сержио и Жорже Рамальейру после службы в Афганистане устроились на работу в личную охрану португальской полиции (PSP). Близнецы Рамальейра обеспечивали безопасность политиков и судей. Параллельно Сержио и Жорже попали в охрану Роналду и взяли отпуск за свой счет, чтобы работать на звездного фоварда.

The Sun

Охрана Роналду привлекла внимание, когда братья-близнецы Серхио и Хорхе Рамальейро сопровождали нападающего в аэропорт Манчестера на первый матч его команды в Лиге чемпионов против швейцарской команды "Янг Бойз". Теперь оба охранника находятся под следствием в Португалии за обеспечение несанкционированной личной охраны на родине.

По данным источника, они получат дисциплинарное взыскание за работу на Роналду, как только вернутся в полицию.

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